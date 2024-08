Sul debito Pechino sta sbagliando bersaglio La versione di Carnegie

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 30 agosto 2024) Sono settimane che in Cina si rincorrono voci e allarmi, più o meno ascoltati, circa una possibile esplosione di una bolla obbligazionaria. Una cosa però è certa, la Pboc, la banca centrale cinese, ha ordinato stress test di massa sui bilanci degli istituti per valutare l’effettiva esposizione del sistema finanziario ai titoli di Stato. Breve pro-memoria. La scorsa primaveraha annunciato un maxi piano di emissioni di bond governativi da mille miliardi di yuan, con l’obiettivo di ridare slancio a un’economia che non tira come dovrebbe, anzi, sempre più anemica. Ora, al netto dell’inevitabile pressing del partito sulle banche, specialmente su quelle controllate dallo Stato, gli istituti hanno fatto incetta di titoli, spingendone i rendimenti al rialzo.