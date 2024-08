Scuola regno del caos | Ritardi e carenze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) "Gravie una notevole disorganizzazione nell’assegnazione del personale docente e Ata". Così la CislRomagna descrive la situazione delle scuole romagnole, lanciano un forte allarme: "Siamo di fronte a una crisi senza precedenti nel sistema scolastico – dichiara Maura Consoli, segretaria generale della CislRomagna –. Le problematiche attuali non sono solo gravi, ma mettono in luce un sistema completamente fuori controllo. Le assegnazioni provvisorie dei docenti sono in ritardo, le date per le assunzioni a tempo indeterminato e per le supplenze sono incerte. Le graduatorie di terza fascia per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e le assegnazioni provvisorie e utilizzi sono state pubblicate solo ieri, inoltre, gli errori nelle graduatorie provinciali per le supplenze stanno esacerbando una situazione già difficile".