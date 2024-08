Roberto Bolle | Dirigere il balletto della Scala? Il mio nome è una delle ipotesi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Milano – Futuro direttore deldel Teatro alla? “È un’ventilata tra i nomi che si sentono”. Aveva detto che sarebbe “un onore“, nel caso “Ma non ho avuto finora nessun colloquio in merito con il nuovo sovrintendente Fortunato Ortombina, che entrerà in sede quest’autunno”. Idolo delmondiale, 49 anni vissuti al massimo (50 a marzo),è in piena attività. Cosa ha fattoil Magnifico in questa estate rovente e cosa sta preparando? “Sono reduce da 10 recite a Tokyo al World Ballet Festival. Nel duo sensuale di ’Le Parc’ di Preljocaj ho fatto coppia con Alessandra Ferri, alla sua ultima volta in scena: un momento speciale per tutti e due, prima che lei si dedichi alla nuova carriera di direttrice del ballo all’Opera di Vienna”.