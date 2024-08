Promozione Biagio Nazzaro Chiaravalle la carica di capitan Cecchetti | Stiamo lavorando bene non dobbiamo abbassare la guardia

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il centrocampista classe 1992 inizierà la sua decima stagione tra itti: “Questo club è una scuola di vita. Bedetti e il suo vice Petrucci sono competitivi e professionali. Confido molto sui giovani, dato che abbiamo una rosa con l’età media più bassa degli ultimi 10 anni. Ogni partita sarà come un derby per noi”, 30 agosto 2024 – Ilo Edoardoha iniziato la sua decima stagione con la. Il centrocampista classe 1992, infatti, è arrivato anella stagione 2014-2015: da allora in 9 stagioni su 10 ha vestito il rossoblù, superando le 200 presenze. “Aver gioito e pianto per una sola maglia – spiega – mi rende orgoglioso. Laè una scuola di vita. Abbiamo una rosa con l’età media più bassa degli ultimi anni: confido molto nei nostri giovani. Il mister Bedetti e il prof.