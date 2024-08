Pomeriggio 5 Cambia Tutto | Le Novità Della Nuova Stagione!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di venerdì 30 agosto 2024)5 torna alla guidatelevisione italiana, con nuove idee e ospiti. Ecco che cosa succederà! Dopo unanon proprio brillante, Mediaset ha deciso di concedere un’altra opportunità a Myrta Merlino, che tornerà alla guida di5 a partire dal 2 settembre. Lo scorso anno, la giornalista si trovava nella delicata posizione di ereditare il trono di Barbara D’Urso, ma l’esperimento non ha avuto il successo sperato, con La vita in diretta di Rai Uno che ha spesso battuto il programma di Canale 5 in termini di ascolti. Quest’anno, però, Myrta si dice più preparata, avendo ormai fatto suo il programma e adattandosi al nuovo ambiente. Myrta Merlino, in una recente intervista, ha parlato di come ora si senta più a suo agio nel condurre il talk show pomeridiano.