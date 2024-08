Pirelli e HangarBicocca | trofeo d’artista per il GP di F1 a Monza

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 ago. (askanews) – L’arte contemporanea e il mondo della Formula 1, un binomio non scontato che peròriesce a declinare in occasione de Gran Premio di. È infatti giunto alla sua quarta edizione il progetto che vedecollaborare per realizzare ildel famosissimo GP d’Italia. Dopo le commissioni alle artiste e agli artisti Alice Ronchi, Patrick Tuttofuoco e Ruth Beraha, la realizzazione deldel Formula 1Gran Premio d’Italia 2024 è stata affidata ad Andrea Sala (Como, 1976, vive e lavora a Milano), artista noto nel sistema dell’arte contemporanea, presente in molte collezioni museali e private, che da sempre esplora la relazione tra arte e storia del design e della produzione industriale italiana.