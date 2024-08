Osimhen non ha l’accordo con il Chelsea e c’è assoluta freddezza tra Al Ahli e Napoli Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 30 agosto 2024) A Sky fanno il punto della situazione sulla trattativa per, attaccante del, conteso da Al. Ilhacon il club ma non con il giocatore, l’Alhacon il giocatore ma non con il. Una trattativa intricata e complessa. Le parole di Gianluca di Marzio e di Luca Marchetti in collegamento con lo studio di Sky Sport. O ilrilancia oppurerischia di rimanere aLe parole di Di Marzio e di Marchetti: «si pensava si potesse concludere con Al. Era arrivato l’ok per un contratto da 40 milioni l’anno con clausola rescissoria che gli avrebbe permesso di rientrare in Europa in tempi abbastanza rapidi. Poi non si è trovata l’intesa con il. Sia i dirigenti dell’Alche quelli delsono a, il club sta cercando le migliori condizioni possibili.