MotoGP GP Aragon Marc Marquez | Possiamo lottare per la vittoria

(Di venerdì 30 agosto 2024) “Alla fine,è una pista che mi piace, anche se stamattina l’asfalto era molto scivoloso. Nel pomeriggio abbiamo apportato alcuni cambiamenti, provando a spingere di più con la gomma anteriore. Ora devo lavorare per la gestione delle gomme e del passo gara”. Queste le dichiarazioni di(Ducati Gresini), primo al termine del venerdì del Gran Premio di, in scena sul circuito del MotorLand. “Ieri avevo detto che se fossi partito con una buona base avrei potuto fare un buon weekend. Non ho ancora fatto nulla, ma sono tranquillo. So cheper lae il nostro passo è quello più forte. La mia mentalità non cambia e sono sempre realista. Mi piacerebbe essere forte in tutte le piste. Il mondo continua anche se non dovessi vincere una gara quest’anno”.