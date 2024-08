Milan Jovic è in vendita | cosa può succedere nelle prossime ore|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 30 agosto 2024) 2024-08-29 14:00:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Ilha il chiaro obiettivo di rivoluzionare il reparto offensive in queste ore finali di calciomercato. L’arrivo di Tammy Abraham dalla Roma spinge Lukaalla porta: Paulo Fonseca non si fida dell’attaccante serbo come dimostrato nell’ultima sfida al Tardini dove decise di puntare su Noah Okafor per sostituire l’infortunato Alvaro Morata.COMUNICAZIONE ARRIVATA- Il, nella giornata di ieri, ha chiesto direttamente a Fali Ramadani di trovare una sistemazione last minute al suo assistito Luka. Qualsi sta muovendo tra Spagna, Turchia e Olanda. DECIDE LUKA- La palla ora passa al giocatore che dovrà dare la propria disponibilità al trasferimento in un altro club. Luka alsi sente bene, vuole segnare ancora dei gol importanti.