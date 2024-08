L’odissea di un pensionato Visita audiologica tra un anno E la fisioterapia? Ad Arezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) Prato, 30 agosto 2024 – La primautile con il servizio sanitario pubblico è tra un. Sì, avete capito bene, ad agosto 2025, mentre Michele, 75 anni, avrebbe necessità di un consulto professionale a breve per una sordità che sta peggiorando anche in relazione alla malattia oncologica da cui è affetto ormai da tempo. Ancora una volta una storia di normale ’attesa’ dai tempi biblici per curare con il sistema sanitario pubblico - per il quale i cittadini contribuiscono - un problema di salute. E per Michele, cittadino pratese, non è il solo ed unico problema quello della