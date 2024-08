Liam Neeson e Natasha Richardson | una tragedia che ha segnato Hollywood

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 30 agosto 2024) Nel marzo del 2009, il mondo del cinema fu colpito da unache avrebbe cambiato per sempre la vita di. La sua amata moglie,, morì a seguito di un incidente sciistico in Canada. Questo tragico evento non solo spezzò il cuore di, ma anche quello di milioni di fan in tutto il mondo. Quella traÂeÂè stata una delle storie più emozionanti ma anche tragiche del panoramaiano. Le loro vite si sono intrecciate indissolubilmente nel corso delle riprese di Nell, di Michael Apted, uscito nel 1994. Da una parte c’era lui, attore ormai affermato, che proprio quell’anno aveva conquistato la candidatura al Premio Oscar e al Golden Globe come Miglior Attore per Shinder’s List di Steven Spielberg. Dall’altra, invece, c’era lei, figlia maggiore dell’interprete Premio Oscar Vanessa Redgrave e del regista Tony