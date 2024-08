Lazio ora è ufficiale | Casale in prestito con diritto al Bologna

Leggi tutta la notizia su sportface

La"comunica di aver ceduto temporaneamente condi opzione, per una stagione sportiva, il contratto sportivo del calciatore Nicolòa favore del". È quanto si legge nella nota del club biancoceleste, che ufficializza il passaggio dell'ex Verona alla corte di Vincenzo Italiano, come nuovo rinforzo in difesa per i felsinei, attesi dall'esperienza anche in Champions League. A proposito di Champions, come ricorda lail"avrà un obbligo di trasformare la cessione da temporanea a definitiva al verificarsi di determinate condizioni sportive", che consistono proprio nella qualificazione alla massima competizione europea.