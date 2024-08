Lavoro | un Open day per presentare il corso di operatore edile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) Pisa, 30 agosto 2024 – Mercoledì 4 settembre alle 16 il centro di formazione Aforisma, in partenariato con Ente Scuolae CPT della Provincia di Pisa, organizza unDay di presentazione del'Edilizia Sostenibile –', presso il 'Laboratorio Esperienze' in via Galileo Ferraris 16 a Ospedaletto. Giunto alla terza edizione e completamente gratuito, ilè dedicato ai giovani dai 14 ai 18 anni, vale come assolvimento dell'obbligo scolastico e prevede il rilascio della qualifica professionale di