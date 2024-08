Lacrima | da oggi in radio Canzoni alla radio

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 30 agosto 2024) Dal 30 agosto 2024 è in rotazionefonica “”, il nuovo singolo didisponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming dal 19 luglio ed entrato nelle playlist “New Music Friday Italia” e “Scuola Indie” su Spotify e “New Music Daily” su Apple Music. “” e? un brano indie-pop che racconta il viaggio all’interno di emozioni e relazioni che contraddistinguono la generazione zeta. Dopo la conclusione di una relazione amorosa, in predasolitudine il ragazzo si pone tantissime domande, cosi? facendo però presto si renderà conto, di aver sbagliato tutto perche? risente della mancanza della sua ex che ritrova in tantissimi scenari di vita quotidiana tutti questi sentimenti portano il ragazzo a non sentirsi più vivo e a far di tutto pur di riconquistarla. Il progetto è seguito da Massimo Guidi.