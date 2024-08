La preside Claudia Guidi va in pensione il saluto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Si chiude un capitolo per il liceo Laurana - Baldi di Urbino, lava in. Una vita, la sua, dedicata all’istruzione e ai mille progetti per la ’sua’ scuola. "Abbiamo sperato che la nostra dirigentepotesse restare con noi ancora un altro anno, ma, al mancato esaudirsi di ciò, a noi, docenti e personale del Laurana-Baldi, preme salutare chi per più di un decennio ci è stata guida e compagna. Fin dal suo arrivo ben chiara è stata l’idea di scuola che aveva in mente – ricordano i colleghi –: una scuola in cui i ragazzi stessero bene, capace di ascoltare le famiglie, una scuola aperta alle dinamiche della realtà circostante. E nel corso degli anni i fatti hanno dato ragione a questa visione, poiché oggi vediamo un istituto cresciuto, sia in termini di formazione degli studenti, sia, di conseguenza, in termini di numero di iscrizioni.