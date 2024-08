Julian Ortega la causa di morte dell’attore di Elite | aveva 41 anni

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 30 agosto 2024) L’attoreè morto lunedì 26 agosto in Spagna, sulla spiaggia di Zahora, a Barbate, adi un arresto cardiorespiratorio che lo ha colpito mentre era in acqua. L’attore41ed è stato soccorso in tempi brevi, ma dopo mezz’ora è stato dichiarato morto.è ricordato per essere apparso nella prima stagione della serie Netflix, dove interpretava il ruolo direttore del ristorante La Cabana. Stando a quanto scrive il giornale La voce de Cadiz, intorno alle 17.30 di lunedì 26 agosto,si trovava in acqua, non molto distante dalla riva, quando ha avuto un malore. Gli altri bagnanti si sono accorti che era in difficoltà e hanno chiesto l’intervento dei soccorritori, che a loro volta hanno provato a rianimare, anche con l’aiuto di un defibrillatore, ma invano.