Intitolazione del Campo CONI a Caruso Giorgione FI | Presenterò richiesta

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl consigliere comunale di Forza Italia, Gerardo, propone di intitolare ilScuoladi Benevento, al Rione Libertà alla memoria di Giovanni, figura dello sport sannita recentemente scomparsa, un uomo che ha dedicato la sua vita in particolare all’atletica leggera, punto di riferimento per centinaia di giovani atleti. “Giovanninon è stato solo un maestro di sport, ma un maestro di vita per tanti ragazzi. Ha saputo trasmettere i valori dello sport con un rigore e una passione che pochi possiedono, ma sempre con quella umanità che lo rendevano una figura unica e amata da tutti”, ha dichiarato il consigliere comunale di Benevento Gerardo. “Credo che intitolare a lui ilScuolasia il giusto tributo per onorare una vita spesa al servizio dello sport e della nostra comunità.