Inflazione in lieve calo ad agosto 11% ma corrono le tariffe di alberghi e ristoranti + 44%

(Di venerdì 30 agosto 2024) Scendemente il tasso diin. Stando alle stime preliminari dell’Istat l’incremento medio dei prezzi è stato dell’1,1% rispetto all’del 2023, a fronte dell’ 1,3% di luglio. Nel giro di un mese i prezzi dono saliti in media dello 0,2%. A frenare gli aumenti medi sono state le voci comunicazioni (- 6,8% sudel 2023) e le spese per energia, acqua, abitazione (- 1,4%) e trasporti (- 0,2%). Viceversa si segnalano incrementi dei prezzi ben superiori alla media per(+ 4,4%). Le spese per la salute sono rincarate dell’1,6%, aumenti nella media per abbigliamento e calzature e alimentari. Il sotto indice che include i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona (il cosiddetto carrello della spesa), accelerano adsu base annua da +0,7% a +0,9%.