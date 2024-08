Incendi Roma residenti esasperati dall’odore di plastica bruciata | Un inferno all’Ardeatino e Tor Marancia

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 agosto 2024) Idenunciano le conseguenze degli: forte odore di fumo nei quartieri, a cominciare de Torbrucia e i polmoni deis’intossicano. Come avevamo raccontato sulle pagine de Il Corriere della Città, la situazione sta coinvolgendo sempre più aree urbane nella Città Eterna e anche fuori dal territorio comunale. Dopo le segnalazioni provenienti da Fiumicino e l’Isola Sacra, in queste ore sono arrivate lettere anche da parte deiche vivono nel quadrante tra l’Ardeatino, l’Appia e Tor: anche qui, l’aria è irrespirabile e la situazione è divenuta invivibile. Puzza di bruciato a: l’odore di fumo raggiunge anche l’Ardeatina e TorLa situazione ormai è diventata invivibile per la parte deidell’VIII Municipio diCapitale che vive affacciato al territorio dell’Appia e la via Ardeatina.