Il nuovo album dei Co' Sang è la prova migliore dei tempi che cambiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tutta la simbologia dell’amore per il gruppo più importante - mi prendo le responsabilità di quello che scrivo, appieno - della storia del rap napoletano, non poteva che portarci a pensare alla frase più citata da Adriano Galliani ma scritta dal pugno di Antonello Venditti: “Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano”. Così, i Co’, che si erano divisi nel San Valentino di dodici anni fa, tornano con un disco che fin da subito mette le cose in chiaro: Dinastia, che sta quasi a dire “siete tutti figli nostri, oggi che fate i maranza, ricordatevelo”. È un disco atteso, coeso e sentito, anche se si poteva pensare il contrario.