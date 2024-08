Grande Fratello ecco quando avrà inizio la nuova edizione

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 30 agosto 2024) Si sa che con l’del mese di settembre, iniziano anche molti programmi televisivi; e se l’altro ieri è stata registrata la prima puntata di Uomini e Donne, oggi, Davide Maggio ha invece rivelatoinizierà ladel: La prima puntata del2024 sarà lunedì 16 settembre. Il reality andrà poi avanti con due puntate a settimana (l’altra serata sarà il giovedì). Andrà, quindi in onda il 16 settembre la primissima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, accompagnato come lo scorso anno da Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli alla postazione social. Per quanto riguarda, invece, i concorrenti che varcheranno la famosissima porta rossa, questi sono i nomi trapelati nelle ultime settimane: Clarissa Burt, Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Giulia Mannucci, Helena Prestes, Iago Garcia.