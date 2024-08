Dumb Money la recensione | Paul Dano e quel film biografico sul caso GameStop

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 30 agosto 2024) In- Non chiamateli sprovveduti viene ripercorsa la vicenda di Keith Gill, che mandò il tilt il mercato finanziario, spingendo migliaia di compratori ad acquistare azioni della catena di videogiochi. In streaming su Prime Video. Keith Gill è un ragazzo della classe media che lavora come analista finanziario a Brockton, una piccola comunità del Massachusetts. Nel tempo libero pubblica le sue opinioni online tramite dirette streaming, dove è conosciuto con il nickname di Roaring Kitty ed è seguito da un'audience sempre maggiore. Nel luglio 2020, durante la pandemia globale di COVID-19, Keith osserva come le azioni del rivenditore di videogiochistiano calando inesorabilmente e decide di investire tutti i suoi risparmi acquistandone in massa, condividendo il tutto con i suoi follower su internet. Inscopriremo come questa scelta sia stata rivoluzionaria e