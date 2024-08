Champions League 2024 25 | quanti punti servono per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) La/25 ha subito una trasformazione significativa con l’introduzione di un nuovo format a girone unico (qui la spiegazione completa), che coinvolge 36 squadre. Questo cambiamento ha sollevato tra tifosi e addetti ai lavori una curiosità:saranno necessari a Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna (le 5 squadre italiane partecipanti) per avanzaredel torneo. Ovviamente si tratta di previsioni, ma sembra che in basesimulazioni sia possibile dare una risposta abbastanza accurata. Il nuovo format dellaA differenza degli anni precedenti, dove le squadre erano suddivise in otto gironi da quattro, il nuovo format prevede un unico girone in cui ciascuna squadra disputa otto partite contro avversari diversi (qui le avversarie delle italiane).