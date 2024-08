Carenze igienico-sanitarie | il NAS chiude un noto ristorante pontino Multato il proprietario

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 30 agosto 2024) Controlli dei NAS a Fondi: sospesa attività di ristorazione per graviigieniche Nei giorni scorsi, i Carabinieri del NAS di Latina, in collaborazione con l’Arma territoriale e il personale dell’ASL – Servizio Prevenzione e Sicurezza ambienti di lavoro, hanno effettuato un controllo presso un’attività di ristorazione all’interno di una struttura ricettiva a Fondi. Durante l’ispezione sono state riscontrate gravie strutturali, che hanno richiesto l’intervento immediato del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASL di Latina, portando alla sospensione dell’attività. Sono stati sequestrati circa 150 kg di alimenti privi di tracciabilità, scaduti o conservati in modo non idoneo, in violazione delle procedure di autocontrollo. Il titolare è statocon una sanzione di 2000 euro.