Beetlejuice Beetlejuice | Jenna Ortega non è l' unica star di Mercoledì presente nel sequel

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 30 agosto 2024) Nel film di Tim Burton èpiù di unarichiamata dalla serie Netflix che il regista ha in parte diretto Come sappiamo,è tornata a collaborare con Tim Burton indopo l'esperienza sul set didi Netflix, per cui il regista ha firmato quattro episodi. A quanto pare però, l'attrice non è stata l'di quel cast a essere ingaggiata per il. Burton, infatti, è noto per lavorare spesso con gli stessi attori dei suoi film precedenti, come Winona Ryder, Michael Keaton, Catherine O'Hara, Danny DeVito e in questa cerchia è appena entrata anche la. In vista dell'uscita di, è stato confermato, quindi che Burton ha reclutato almeno due attori che