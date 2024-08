1989 esce con BEACH BOYS

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 30 agosto 2024) “è il nuovo singolo di, chenell’attesa del prossimo album “Euphoria – Il problema sono io”.fuori con “” “” è il nuovo singolo di, da venerdì 30 agosto in tutte le piattaforme digitali pubblicato da Time 2 Rap.Il brano coprodotto da The Monkey e Manuel Parisella è caratterizzato da sonorità electro hip hop, con una batteriasuonata incalzante e un ampio uso di synth e pad. Cosa rappresenta il singolo? A livello lirico, il titolo, che prende il nome dal popolare gruppo pop rock, altro non è che una trasposizione in parole di sensazioni, idee e ragionamenti fatti sotto effetto di allucinogeni. Le domande poste nel testo sono allo stesso tempo sia estremamente banali, quanto necessarie per comprendere qualcosa sulla nostra esistenza.