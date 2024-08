Voragine in strada macchina viene inghiottita | a bordo una coppia di coniugi anziani

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 agosto 2024) A Seoul, in Corea del Sud, un’automobile è statada unaapertasi improvvisamente lungo unanel centro della capitale nella mattinata di giovedì 29 agosto. Adel veicolo si trovava unadi: un uomo di 82 anni, che era alla guida, e una donna di 76 anni sul sedile del passeggero. L’incidente è avvenuto intorno alle 11:20 ora locale, come riportato dai Vigili del Fuoco del distretto di Seodaemun. Le conseguenze sono state gravi: la donna è andata in arresto cardiaco, ma fortunatamente il suo cuore ha ripreso a battere grazie all’intervento immediato dei soccorritori. Entrambi isono stati trasportati d’urgenza all’ospedale più vicino. Non sono però stati diffusi dettagli ulteriori sulle condizioni dell’uomo.