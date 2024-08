Vincenzo è morto Dramma in piscina muore a 13 anni davanti agli amici | lo strazio di un paese

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024)a Padula, nel Cilento, un ragazzo di 13Fico, èoggi pomeriggio nelladi un agriturismo. Le circostanze del decesso non sono ancora chiare, e non è stato stabilito se la causa sia un malore o un incidente. Sul luogo sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina e il personale medico, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto. >> “Pestato a morte in casa”. Giuseppe, trovato senza vita nel suo appartamento: aveva 54. Arrestate due persone: cosa è successo “Siamo profondamente addolorati.era un ragazzo buono, allegro, gentile, gioioso, affettuoso, era lì con i suoi, come sempre. La sua è una famiglia conosciuta, perbene e dedita al lavoro.