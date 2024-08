Veracode nomina il cofondatore Chris Wysopal Chief Security Evangelist e promuove Jens Wessling a Chief Technology Officer

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 29 agosto 2024)aiuteranno a guidare l’azienda nella prossima fase di evoluzione del mercato e a supportare ulteriormente i clienti nell’acquisto, nella realizzazione e nell’implementazione di software sicuro BURLINGTON, Mass.–(BUSINESS WIRE)– Brian Roche, CEO di, ha dichiarato, “Gli sviluppatori e i team di sicurezza si rivolgono aper aiutarli a mantenere sicuro il software, poiché l’ampia adozione di intelligenza artificiale (IA) aumenta il debito della sicurezza, aumentando un arretrato di sicurezza ingestibile. Come leader nella gestione del rischio delle applicazioni, abbiamo la soluzione più efficace oggi sul mercato per rendere sicura la catena di fornitura del software. Gli sviluppatori affrontano una sfida notevole nell’individuare la giusta piattaforma di sicurezza in un mare di opzioni, molte delle quali non sono uguali.