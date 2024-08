Tajani | no a sanzioni ministri Israele

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 29 agosto 2024) 12.00Ue aiisraeliani sono "un'ipotesi irreale". Così il ministro degli Esteri,a Bruxelles,replica alla proposta dell'Alto Rappresentante Ue Borrell.ribadisce che le armi italiane fornite a Kiev non possono essere utilizzate in territorio russo."Ogni Paese decide per sé", aggiunge. Sulla scelta del Commissario Ue:"Fitto è la migliore figura possibile. C'è convergenza da parte di tutti". Ius Scholae? "Lavoreremo per portare in Parlamento una proposta di legge".