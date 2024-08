Sveva Alviti approda a Venezia 2024 | con Monica Bellucci torna black&white

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 29 agosto 2024)hanno già animato la Mostra del Cinema di. Ancor prima della cerimonia d’apertura, hanno sfoggiato due look black&white che hanno rinforzato il trend che piace alle star di Hollywood.hanno già acceso i riflettori glam su. L’81esima edizione ha scelto la prima come Madrina della nuova kermesse cinematografica e la seconda come ospite per la promozione di Beetlejuice Beetlejuice, nuovo film di Tim Burton che, oltre ad essere la sua dolce metà, è anche regista della pellicola in questione. Entrambe hanno già dimostrato che la classe e semplicità possono guadagnare terreno durante occasioni di un certo spessore.