Sharon Verzeni i carabinieri lo hanno beccato | perché l’ha fatto

(Di giovedì 29 agosto 2024) È passato quasi un mese da quella tragica notte del 30 luglio., una barista di 33 anni, decide di uscire di casa per una passeggiata intorno mezzanotte. 50 minuti, dopo viene trovato morta, accoltellata 4 volte. Ci troviamo a Terno d’Isola, in provincia di Brescia. A chiamare iè la stessa vittima, prima di morire. “Mi ha accoltellata“, le sue ultime parole. Le indagini sono aperte, ancora nessun sospettato. Il fidanzato, Sergio Ruocco, era a letto dalle 22 e non sapeva nemmeno fosse uscita. Poi arriva Fabio Delmiglio. L’uomo, conosciuto come il sosia dell’attore Johnny Deep, lo scorso 24 agosto si era presentato daisostenendo di aver conosciutoqualche giorno prima del suo omicidio, precisamente nel locale dove lavorava come cameriera, di aver avviato con lei uno scambio di messaggi per ragioni di lavoro su Facebook.