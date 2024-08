Settembre al Palazzo Reale di Napoli e a Villa Pignatelli

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024) Aldie Viaaprono mostre, eventi, musica e incontri. Si parte da, 29 agosto 2024 –, i due luoghi della cultura napoletani recentemente associati sotto la direzione di Mario Epifani, presentano un ricco calendario di eventi per il mese di. L’ultimo giorno del mese di agosto asi chiude con l’iniziativa “?? ?????? ?? ??”, l’apertura straordinaria serale dalle ore 20.00 alle ore 24.00 (ultimo ingresso ore 23.00) al costo di 5 euro. Il mese disi apre, invece, con la consueta iniziativa del Ministero della Cultura “Domenica al Museo”. Come in tutti i musei italiani l’accesso sarà gratuito sia asia a, la storica dimora della Riviera di Chiaia.