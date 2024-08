Se lo porta a Sanremo 2025 Carlo Conti non si ferma più | che colpo per il Festival

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024)sta lavorando tantissimo per prepararsi al meglio per. E ora avrebbe deciso di puntare sul più simpatico della tv, che gli garantirebbe un certo consenso del pubblico. Lo conosce benissimo, visto che ci lavora assieme da anni, e quindi andrebbe completamente sul sicuro essendoci già un certo feeling tra il conduttore e questo personaggio. E pare chepossa ufficializzare tutto già a stretto giro. Mancano ancora diversi mesi a, ma il direttore artistico non vuole farsi trovare impreparato in nessun ambito ed ecco che sta accelerando i tempi per avere un cast completo il prima possibile. E il nome di questo big della tv e della musica è certamente imnte. Leggi anche: “Sceglie i più grandi della musica”.