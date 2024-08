Salta Gilmour a Napoli? L’infortunio del suo sostituto O’Riley è grave

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 29 agosto 2024)ta la pistadel suodi Mattcome previsto. Il centrocampista presto dal Brighton per sostituiredovrà essere operato alla Caviglia. A questo punto è legittimo chiedersi se la pistaper ilnon sia definitivamente tramontata. A dare conferma della gravità deldiè Hürzeler, allenatore del Brighton. “Le parole dell’allenatore riportate dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano: Mattdeve essere operato alla caviglia perché, come conferma Fabian Hürzeler. «Non so dire per quanto tempo resterà fuori, ma è un infortuniocome ci aspettavamo», ha dichiarato. Auguri a Matt, guarisci presto!” Mattneeds surgery on his ankle as the injury is serious, Fabian Hürzeler confirms.