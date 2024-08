Rebus campo largo la versione di Emiliano | Renzi? Tutti sono utili Ma non indispensabili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 30 agosto 2024 – Presidente, come vede lo stato di salute e le prospettive del? «Quando si contrasta chi ce l’ha con i poveri, i disoccupati, i migranti, i meridionali, i malati, le famiglie per comeeffettivamente, i lavoratori precari e malpagati, l’alleanza diquelli che hanno questa visione del mondo è necessaria – avvisa Michele, governatore pugliese, piddino sempre un po’ eretico - Io che ho sempre lavorato ad unire Pd e 5stelle non posso che confermare la giustezza della linea di Elly Schlein che, nella sostanza, dice “”. Ma se ogni aspirante componente della coalizione comincia a porre condizioni che dividono senza motivazioni di merito che si posdiscutere, mi verrebbe, però, da aggiungere “che nessuno è indispensabile”».