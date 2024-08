Rapporto | Cina domina nella ricerca su 90% delle tecnologie critiche

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 ago. (askanews) – Laè il paese leadersu quasi il 90%avanzate. E’ questo il dato che, con allarme, ha diffuso l’Australian Strategic Policy Institute (ASPI), un centro finanziato dal governo di Canberra, che mantiene un osservatorio sulle, il Critical Technology Tracker. Questo strumento valuta la competitività delladei paesi in base al numero di citazioni degli articoli scientifici in 64 categorie tecnologiche. Secondo l’ultimo, che punta sul periodo 2019-2023, laha conquistato il primo posto in 57 aree, ovvero quasi il 90%, per gli articoli pubblicati. Si tratta di un dato clamoroso, soprattutto se si considera che poco più di vent’anni fa, cioè nel periodo 2003-2007, erano gli Stati uniti are, capeggiando 6064 categoerie.