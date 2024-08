Puglia maltempo | parte di foggiano e Murgia tra le regioni d’Italia in allerta per temporali Protezione civile previsioni meteo

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di giovedì 29 agosto 2024) Fra leoggi inperc’è unadella(immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della). Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 14 per sei ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati sui rilievi dellacentro-settentrionale.” Rischio: secondo lo schema in basso, fontedella. L'articoloditra leinper proviene da Noi Notizie..