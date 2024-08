Perché a due anni dalla sua introduzione il Registro delle Opposizioni ha fallito

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 29 agosto 2024) In un universo parallelo, dove gli esseri viventi vivono e agiscono seguendo la legalità e nel rispetto di tutti, il sistema delpubbliconon sarebbe neanche servito o, altrimenti, avrebbe messo la parola fine al fenomeno del telemarketing selvaggio etruffe perpetrate attraverso il mezzo telefonico. Nel mondo reale, quello in cui vivono gli esseri umani, anche questo espediente ha registrato (e sta registrando) un fallimento totale. E dopo duesuain Italia, sembra che nulla sembra essere cambiato. Ogni giorno, milioni di persone ricevono telefonate da call center (più o meno legali) che propongono offerte – nella miglioreipotesi -, soprattutto legate all’energia elettrica, al gas e alle tariffe telefoniche. E non mancano gli approcci fraudolenti, con la promessa di guadagni facili attraverso trading e criptovalute.