Osimhen tentato dall’Arabia Saudita super ingaggio e c’è una novità nel contratto

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 29 agosto 2024) Victorè il grande rebus del calciomercato estivo, laproposta arrivatasta tentando l’attaccante nigeriano del Napoli. Ultime ore di calciomercato per i club italiani, con il Napoli che si appresta a essere grande protagonista sia per le trattative in entrata, ma anche per le possibili cessioni. Chiaramente a tenere banco è la questione legata al futuro di Victor, con il nigeriano che ormai è lontano dai piani tecnici di Antonio Conte, ma per il quale si attende ancora l’offerta giusta per concretizzare la partenza. La proposta più interessante, in realtà al momento l’unica presentata al calciatore e al Napoli stesso, è arrivata, più precisamente dall’Al-Ahli.