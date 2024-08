Nuova balla di Repubblica smentita dal governo | Nessun taglio all’assegno unico

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 29 agosto 2024) «Fantasiosa e senza alcun fondamento» l’ipotesi di unper i figli in vista della prossima manovra. A metà mattinata è il Ministero dell’Economia ad intervenire con una nota ufficiale, smentendo categoricamente gli articoli di stampa che alle prime luci dell’alba ipotizzavano la rimodulazione della misura sociale introdotta dalDraghi nel 2021 e potenziata da quello a guida Meloni. Tutto nasce da, cassa di risonanza per altri siti di informazione che hanno riportato pari pari quella che a tutti gli effetti si rivelerà l’ennesima fake news.In serata, poi, si muove personalmente la premier per smentire la notizia data dal quotidiano del gruppo Gedi, che aveva aperto l’edizione con un titolo a tutta pagina: “Addio”.“No, ilMeloni non abolirà l’assegnonella prossima legge di bilancio.