Musetti come Balotelli | la sua esultanza dopo la vittoria contro Kecmanovic fa impazzire gli Us Open – Video

(Di giovedì 29 agosto 2024) Lorenzoimita e rende omaggio a Mario. Nel secondo turno degli Us, il tennista batte in rimonta Miomir(3-6, 6-4, 6-4, 2-6, 7-5) e al termine della gara si lascia andare alla gioia più sfrenata.si toglie la maglia, caccia un urlo liberatorio e "mostra i muscoli" a petto nudo davanti ai presenti, propriofece Marioallo Stadion Narodowy di Varsaviala Germania nella semifinale di Euro 2012. E il pubblico americano va in delirio. "Mi sono rimboccato le maniche, ho lottato e ho sofferto: è stato un match straordinario, un rollercoaster", ha detto l'azzurro a fine gara.