Mike Lynch e Hewlett Packard | una vicenda che non è chiusa

(Di giovedì 29 agosto 2024) La morte di, noto magnate britannico, durante il naufragio del super yacht Bayesian in Sicilia, ha sollevato numerosi interrogativi sul destino delle controversie legali ancora in sospeso con(HP). L’azienda tecnologica aveva accusatodi frode legata alla vendita della sua società Autonomy per miliardi di dollari. Ora, il peso di questi risarcimenti potrebbe ricadere sui suoi eredi. L’incidente, se così si può chiamare, avvenuto all’alba del 19 agosto 2024 ha lasciato un vuoto significativo nel mondo della tecnologia e delle controversie legali internazionali., il cosiddetto “Bill Gates britannico“, era noto non solo per le sue innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale e della cybersecurity, ma anche per il suo coinvolgimento in un’importante disputa legale con