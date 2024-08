Mattarella incontra atleti paralimpici

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 29 agosto 2024) 14.37 "E' importante quello che fate. Essere qua è importante per lanciare un messaggio al mondo". Così il Presidentendo gli, a Parigi. "La vostra presenza qui è già un traguardo". "Questo appuntamento,in questo particolare periodo della storia, è tanto più importante" per sottolineare il valore "del dialogo, della collaborazione, non la contrapposizione o le guerre".E' una competizione "non contro gli altri, ma per superare i limiti". Appuntamento al Quirinale il 23/9,anche i quarti posti.