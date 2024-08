Louis Vuitton Cup le previsioni meteo di oggi | nodi di vento e altezza onda Scelto il campo di regata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024)pomeriggio incomincerà laCup, il torneo degli sfidanti che definirà chi avrà il diritto di fronteggiare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Inizia ufficialmente l’avventura della competizione sportiva più antica del mondo, che ci terrà compagnia per quasi due mesi. Luna Rossa esordirà sfidando la corazzata oceanica (ma le regate contro i Defender non assegneranno punti per il round robin) e poi incrocerà i poco quotati francesi di Orient Express. Si inizierà alle ore 14.00 con la sfida tra gli svizzeri di Alinghi e Orient Express, mentre l’altro confronto di giornata sarà quello tra gli statunitensi di American Magic e i britannici di INEOS Britannia. Gli organizzatori hanno comunicato che si scenderà in acqua a Barcellona neldiC, leparlano di unmolto leggero (attorno ai sette) che soffia da Est.