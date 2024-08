LIVE Nuoto Paralimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | spettacolo Italia! Barlaam d’argento Procida Bianco e Bettella bronzo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) 18.56: C'ènella prossima finale dopo la premiazione. Tocca a Efrem Morelli tentare l'assalto al podio. Questi i protagonisti dei 50 rana SB3 maschile: Gustavo Ramon SANCHEZ MARTINEZ, Mexico (MEX) Takayuki SUZUKI, Japan (JPN) Miguel LUQUE, Spain (ESP) Efrem MORELLI, Italy (ITA) JO Giseong, Republic of Korea (KOR) Ami Omer DADAON, Israel (ISR) Vicente GIL, Spain (ESP) 18.54: Poppy Maskill vince con il nuovo record del mondo di 1'03?00, argento per la rappresentante di Hong Kong Chan con 1'03?70,per la russa Shabalina con 1'04?40 18.53: RECORD DEL MONDO!!! LA BRITANNIKA MASKILL TRIONFA CON 1'03?00! Argento per Chan di Hong Kong eper la russa Shabalina 18.