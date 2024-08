LIVE Atletica Mondiali U20 2024 in DIRETTA | De Noni vola in finale Camilli undicesimo In corso le semifinali dei 200 metri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.59 Partite! 23.58 Questa la start list della seconda semidei 200femminili: 2 711 Elisa MARCELLO ITA 19 May 06 23.73 23.73 3 626 Judith Bilepo MOKOBE GER 6 Oct 06 23.68 23.68 4 1010 Elise COOPER USA 7 Feb 07 22.71 22.71 5 921 Lina HRIBAR SLO 7 Nov 05 23.91 23.91 6 961 Lia THALMANN SUI 16 May 05 23.63 23.63 7 725 Adaejah HODGE IVB 21 Mar 06 22.33 i 22.66 8 426 Yinglan LIU CHN 21 Oct 05 23.54 23.54 9 732 Sabrina DOCKERY JAM 17 Sep 06 23.10 23.10 23.56 Terzo errore a 2.15 per Jarvinen che mette la parola fine sulla prova del salto in alto del decathlon. Il ceco può essere soddisfatto della sua prova in cui ha fatto segnare lo stagionale. 23.54 Vittoria per Milat in 23.42 davanti a Snaer (23.70). Terzo posto per Vermulen (23.78) costretta a sperare nei ripescaggi. 23.54 Partita la prima semidei 200 meri femminili. 23.