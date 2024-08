La scalata di Sesa maxi ricavi e linea verde Più risorse al welfare e assunzioni no-stop

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Empoli, 29 agosto 2024 – Uno sviluppo costante a forte trazione giovanile e un piano ditra i più avanzati in Italia per l’assistenza ai propri dipendenti. Il segreto del successo diforse si basa proprio su questi due aspetti. Ormai i numeri del colosso empolese, leader a livello italiano nell’innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, non sono più una sorpresa: ieri l’assemblea dei soci ha approvato il bilancio consolidato al 30 aprile 2024 che conta su 3,2 miliardi di, pari al +10,4% sull’anno precedente. A colpire semmai è un altro dato: i dipendenti sono cresciuti del 21% rispetto al 2023. Uno su quattro ha meno di 30 anni. “Per il gruppo è l’ennesimo anno di forte crescita – commenta Alessandro Fabbroni, amministratore delegato di–. Contiamo 5.