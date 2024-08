Ida Platano assente a Uomini e Donne e sparita dai social | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 29 agosto 2024) In occasione della ripartenza delle registrazioni di, in tanti si aspettavano di vedere anche Idanel parterre. Questo, ovviamente, anche in virtù del ritorno nel programma di Mario Cusitore. Questo, però, non è avvenuto, e dietro c’è una ragione ben precisa. Perché IdaeraIdaè statanel corso della prima registrazione di. In tanti sono rimasti basiti da questa decisione, specie dopo aver visto che Mario fosse presente. Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni riportare da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, pare che Cusitore si aspettasse di avere un confronto con la dama, dopo tutto quello che ha fatto per lei per cercare di riconquistarla nei mesi scorsi. L’incontro, però, non c’è stato, ma pare che sia stato solamente rimandato di qualche giorno.