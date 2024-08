I libri di Angiolo Naldi tra storia e fantasia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Incontro con lo scrittore toscano, che dialogherà con il giornalista Stefano Donati (nella foto) domani alle 21,30 a Carrara, allo ‘Spazio Civico5’ di via Rossi. Due, quelli presentati, diversi tra loro: “Dragut sulla rotta di Capraia” (Betti editrice) e “Tramonti erotici” (Edizioni Idi Mompracem). Il primo narra ladell’assalto del corsaro barbaresco Turghud Alì, conosciuto come Dragut, a Capraia nel giugno 1540. Ancora vivo nella memoria storica dell’isola toscana sia per la drammaticità dell’evento che vide deportata la quasi totalità degli abitanti, sia perché il corsaro conobbe, per mano del giovane ammiraglio genovese Giannettino Doria, una sonora sconfitta che portò alla sua cattura.